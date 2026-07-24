महाराष्ट्र: उपसभापति सचिन आहिर के घर 20 साल से काम करने वाले नौकर ने की 2.65 करोड़ रुपये की चोरी
महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति सचिन आहिर के घर में करीब 20 साल से काम करने वाले घरेलू नौकर प्रवीण सोलंकी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने पिछले 3 सालों के दौरान घर से गहने, चांदी के बर्तन और नकद मिलाकर करीब 2.65 करोड़ रुपये की चोरी की। इस चोरी का खुलासा पिछले हफ्ते तब हुआ जब परिवार के एक सदस्य को गहने गायब मिले।
3 साथी फरार, कुछ सोना बरामद
पुलिस के मुताबिक, प्रवीण सोलंकी की मदद करने वाले 3 अन्य नौकर फरार हैं और मुंबई क्राइम ब्रांच उनकी तलाश में जुटी है। सोलंकी ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने चोरी का सारा सामान बेच दिया और पैसे अपने साथियों के साथ बांट लिए। पुलिस ने उस सुनार से कुछ सोना बरामद कर लिया है, जिसे सोलंकी ने कथित तौर पर बेचा था। जांच अभी भी चल रही है और पुलिस बाकी चोरी का सामान ढूंढने की कोशिश कर रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या उस सुनार के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी।