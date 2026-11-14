दिल्ली में गंदे पानी का वीडियो वायरल, पोल खुली तो शिकायतकर्ता का ही कनेक्शन कटा

दिल्ली के न्यू अशोक नगर में लोग पीने के पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। यहां के नलों में इतना गंदा पानी आ रहा है कि कुछ लोग इसे 'सीवर का पानी' तक कह रहे हैं। प्रतिभा शाक्य नाम की एक महिला ने इस समस्या का एक वीडियो बनाया था, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। इस वीडियो को 40 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वीडियो सामने आने के बाद प्रतिभा के घर का पानी काट दिया गया, जिसके बाद अब उन्हें पीने के लिए बाहर से पैकेज्ड पानी खरीदना पड़ रहा है।