दिल्ली में गंदे पानी का वीडियो वायरल, पोल खुली तो शिकायतकर्ता का ही कनेक्शन कटा
दिल्ली के न्यू अशोक नगर में लोग पीने के पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। यहां के नलों में इतना गंदा पानी आ रहा है कि कुछ लोग इसे 'सीवर का पानी' तक कह रहे हैं। प्रतिभा शाक्य नाम की एक महिला ने इस समस्या का एक वीडियो बनाया था, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। इस वीडियो को 40 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वीडियो सामने आने के बाद प्रतिभा के घर का पानी काट दिया गया, जिसके बाद अब उन्हें पीने के लिए बाहर से पैकेज्ड पानी खरीदना पड़ रहा है।
निवासियों ने की पेट की बीमारियों की शिकायत
स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पिछले 6-7 महीनों से इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। दीपा शर्मा जैसी कई महिलाएं बताती हैं कि उनके परिवार के सदस्यों को पेट से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। बार-बार शिकायत करने के बावजूद इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोग इस बात से बेहद नाराज हैं कि उन्हें पीने के लिए बोतल बंद पानी खरीदना पड़ रहा है। वे सवाल कर रहे हैं कि आखिर उन्हें साफ पीने का पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है।