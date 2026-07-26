प्रल्हाद जोशी ने संभाला शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा, प्रधानमंत्री का जताया आभार

NEET परीक्षा में अनियमितता, पेपर लीक और CBSE समेत कई विवादों के चलते प्रधान को शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस मांग को लेकर 35 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी।

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, आंदोलन के प्रति बढ़ते समर्थन और विपक्ष की सक्रियता के बीच प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद छोड़ दिया।

12 साल में पहली बार विरोध के चलते किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है।