प्रल्हाद जोशी ने संभाला शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा, प्रधानमंत्री का जताया आभार
क्या है खबर?
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला लिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। वे उपभोक्ता मामलों के मंत्री के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। उन्होंने यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। जोशी ने कहा कि उन्होंने 'विनम्रता और कर्तव्य की गहरी भावना' के साथ इस भूमिका को स्वीकार किया है।
बयान
जोशी ने पहले ही दिन अधिकारियों संग की बैठक
जोशी ने कहा, 'आज मैंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला। मुझ पर भरोसा जताने और मुझे यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं। मैं इसे विनम्रता और कर्तव्य-बोध के साथ स्वीकार करता हूं।'
बताया जा रहा है कि पहले ही दिन जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर बैठक के कुछ फोटो भी साझा किए हैं।
बयान
जोशी बोले- 12 सालों में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं
जोशी ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के पिछले 12 वर्षों में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की गई हैं। पिछले 4-5 वर्षों में धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया और कई महत्वपूर्ण पहल कीं। देश ने नई शिक्षा प्रणाली में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं अपनी पूरी क्षमता से काम करूंगा और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। पिछले कुछ सालों में देश की शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है।"
इस्तीफा
CJP के प्रदर्शन के बीच प्रधान का इस्तीफा
NEET परीक्षा में अनियमितता, पेपर लीक और CBSE समेत कई विवादों के चलते प्रधान को शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस मांग को लेकर 35 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी।
सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, आंदोलन के प्रति बढ़ते समर्थन और विपक्ष की सक्रियता के बीच प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद छोड़ दिया।
12 साल में पहली बार विरोध के चलते किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है।
भाजपा सांसद
भाजपा सांसद बोले- जोशी प्रधानमंत्री के भरोसे पर खरे उतरेंगे
भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, "प्रल्हाद जोशी एक अनुभवी नेता हैं। वे अपनी नई भूमिका में सफल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन पर रखे गए भरोसे पर खरे उतरेंगे।"
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "हमने देखा है कि देशभर के छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कितना भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री के लिए देश के नागरिकों की संतुष्टि और छात्रों का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। विरोध प्रदर्शन भी समाप्त हो गया है।"