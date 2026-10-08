सरकार 25 GW पवन ऊर्जा परियोजनाओं की क्षमता बढ़ाने की कर रही तैयारी

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि भारत सरकार 25 गीगावाट पुरानी पवन ऊर्जा परियोजनाओं का नवीनीकरण करने की योजना बना रही है। इसका मकसद है देश की पवन ऊर्जा क्षमता को मजबूत बनाए रखना, जो अभी 59 गीगावाट है।

इसके साथ ही, 2030 तक 100 गीगावाट के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना भी इसका एक अहम उद्देश्य है। इस नवीनीकरण में तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों पर खास ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इन राज्यों में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता सबसे ज्यादा है।