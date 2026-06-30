मुंबई में बिजली संकट से बेहाल हुआ BEST, क्या नई योजना दिलाएगी राहत?
मुंबई इन दिनों बिजली कटौती से खूब जूझ रही है। शहर में बिजली की इस दिक्कत का मुख्य कारण है भीषण गर्मी, जिसकी वजह से हर तरफ एयर कंडीशनर लगातार चल रहे हैं। इसी कारण इस साल शहर में बिजली की खपत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले साल की 907 मेगावाट की तुलना में इस बार यह 1,010 मेगावाट तक पहुंच गई है। सरकार का मानना है कि बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) का पुराना नेटवर्क बिजली की इस भारी मांग को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है। पुराने हो चुके उपकरण इस बढ़ते बोझ के नीचे दम तोड़ रहे हैं।
BEST की 3 सब-स्टेशन और 719 नई भर्तियां करने की योजना
इस समस्या से निपटने के लिए BEST ने कई नए कदम उठाए हैं। 3 नए सब-स्टेशन बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए 3 जगहें चुन ली गई हैं और जमीन के आवंटन के लिए मुंबई के सिटी कलक्टर को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसके अलावा, विभाग में 719 खाली पदों पर भर्तियां भी की जा रही हैं। करीब 1,200 वितरण केंद्रों को अपग्रेड करने का काम भी चल रहा है। हालांकि, कुछ विधायकों को अभी भी इस बात की चिंता सता रही है। उनका कहना है कि क्या मानसून के मौसम में ये सुधार वाकई कारगर साबित होंगे?