मुंबई में बिजली संकट से बेहाल हुआ BEST, क्या नई योजना दिलाएगी राहत? देश Jun 30, 2026

मुंबई इन दिनों बिजली कटौती से खूब जूझ रही है। शहर में बिजली की इस दिक्कत का मुख्य कारण है भीषण गर्मी, जिसकी वजह से हर तरफ एयर कंडीशनर लगातार चल रहे हैं। इसी कारण इस साल शहर में बिजली की खपत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले साल की 907 मेगावाट की तुलना में इस बार यह 1,010 मेगावाट तक पहुंच गई है। सरकार का मानना है कि बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) का पुराना नेटवर्क बिजली की इस भारी मांग को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है। पुराने हो चुके उपकरण इस बढ़ते बोझ के नीचे दम तोड़ रहे हैं।