चेन्नई में अंधेरा क्यों? रखरखाव ठप, गर्मी-परीक्षा के बीच लोग बेहाल देश Apr 26, 2026

मार्च 2026 से चेन्नई में लोग बार-बार बिजली कटौती और वोल्टेज के उतार-चढ़ाव से जूझ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि TNPDCIL ने अपना नियमित रखरखाव रोक दिया है।

यह समय सबसे खराब है, क्योंकि एक तरफ तो परीक्षा का मौसम है और दूसरी तरफ तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अयानावराम, माधवरम और अवडी जैसे इलाकों में लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। तनाव तब और बढ़ गया जब तिरुवोट्टियूर में एक पिलर बॉक्स फट गया। अब बार-बार बिजली गुल होने के साथ-साथ, लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं गहरा गई हैं।