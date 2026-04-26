चेन्नई में अंधेरा क्यों? रखरखाव ठप, गर्मी-परीक्षा के बीच लोग बेहाल
मार्च 2026 से चेन्नई में लोग बार-बार बिजली कटौती और वोल्टेज के उतार-चढ़ाव से जूझ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि TNPDCIL ने अपना नियमित रखरखाव रोक दिया है।
यह समय सबसे खराब है, क्योंकि एक तरफ तो परीक्षा का मौसम है और दूसरी तरफ तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अयानावराम, माधवरम और अवडी जैसे इलाकों में लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। तनाव तब और बढ़ गया जब तिरुवोट्टियूर में एक पिलर बॉक्स फट गया। अब बार-बार बिजली गुल होने के साथ-साथ, लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं गहरा गई हैं।
चुनावों के बाद TNPDCIL फिर से नियमित रखरखाव शुरू करेगा
TNPDCL का कहना है कि जैसे ही चुनाव की आचार संहिता खत्म होगी, वे नियमित रखरखाव का काम फिर से शुरू कर देंगे। अभी उनका पूरा ध्यान शिकायतों को निपटाने और बैकअप फीडर का इस्तेमाल करके बिजली आपूर्ति को जल्द से जल्द बहाल करने पर है। हालांकि, गर्मी का मौसम बढ़ने के साथ ही, लोग चाहते हैं कि मरम्मत का काम तुरंत शुरू किया जाए।