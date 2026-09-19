तमिलनाडु में रिकॉर्ड बिजली संकट, 20 रुपये प्रति यूनिट पर भी खरीद रही सरकार

तमिलनाडु गंभीर बिजली संकट से जूझ रहा है। इस कारण लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, यहां तक कि एक मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाधित कर दी गई।

इस जुलाई में बिजली की मांग रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है, जिससे सरकार के लिए इसे पूरा करना मुश्किल हो रहा है।

इस कमी को दूर करने के लिए बिजली मंत्री निर्मल कुमार ने बताया कि उन्होंने पिछले हफ्ते ही 2,000 मेगावाट बिजली खरीदी थी। साथ ही, उन्होंने 1,500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली करीब 20 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदने की योजना भी बताई।