तमिलनाडु में रिकॉर्ड बिजली संकट, 20 रुपये प्रति यूनिट पर भी खरीद रही सरकार
तमिलनाडु गंभीर बिजली संकट से जूझ रहा है। इस कारण लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, यहां तक कि एक मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाधित कर दी गई।
इस जुलाई में बिजली की मांग रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है, जिससे सरकार के लिए इसे पूरा करना मुश्किल हो रहा है।
इस कमी को दूर करने के लिए बिजली मंत्री निर्मल कुमार ने बताया कि उन्होंने पिछले हफ्ते ही 2,000 मेगावाट बिजली खरीदी थी। साथ ही, उन्होंने 1,500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली करीब 20 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदने की योजना भी बताई।
मंजूरी में देरी से अटके 1,000 MW के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट
इस समस्या की एक बड़ी वजह है मंजूरियां मिलने में देरी। बड़े उपभोक्ता इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के जरिए बिजली नहीं ले पा रहे हैं। इसके अलावा, लगभग 1,000 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट ग्रिड से जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं।
इस बीच, तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TNPDCL) अगले महीने रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी अर्जियों को तेजी से निपटाने के लिए एक नया पोर्टल शुरू करने की तैयारी में है। साथ ही, बिजली सप्लाई को स्थिर रखने के लिए एक बड़ा बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में है।