ओडिशा: बांडामुंडा स्टेशन के पास ट्रेन में फटा पावर बैंक, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

रेलवे स्टाफ और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों ने फौरन मोर्चा संभाला। उन्होंने हालात को सामान्य किया और प्रभावित यात्री को दूसरी सीट पर बैठाया। इस घटना के बाद रेलवे अधिकारियों ने ट्रेनों में रात के समय चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का फैसला किया है। इस उपाय से ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सकेगा और यात्रियों का सफर भी ज्यादा सुरक्षित बन पाएगा।