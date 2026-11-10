बंगाल की खाड़ी में फिर मंडराया खतरा, 13 नवंबर को बन सकता है नया चक्रवात

हाल ही में आए चक्रवात अर्णब और मुरसु ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा में खूब तबाही मचाई। इन चक्रवातों ने बड़े इलाकों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया और हजारों घरों को नुकसान पहुंचाया। अकेले आंध्र प्रदेश में 5.23 लाख किसानों पर इसका सीधा असर पड़ा है। ओडिशा सरकार ने अब राहत देने का काम शुरू कर दिया है। सरकार ने कहा है कि जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उन्हें मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों के घर टूट गए हैं, उन्हें दोबारा घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।