गाजियाबाद: भाई को जातिसूचक गालियां देने पर भिड़ी बहन, गोली मारकर हत्या
गाजियाबाद में हुए एक झगड़े ने खूनी रूप ले लिया, जिसमें 34 साल की पूजा कुमारी की मौत हो गई। दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ जब उनके भाई को पड़ोसियों के घर के पास पेशाब करने को लेकर कुछ लोगों ने पीटा था। पूजा और उनके परिवार वाले इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी बात इतनी बढ़ गई कि पूजा के चेहरे पर गोली मार दी गई। बाद में दिल्ली के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई।
जातिसूचक गालियों का आरोप, 5 गिरफ्तार
खबर है कि यह घटना जातिगत भेदभाव से भी जुड़ी है। पूजा के भाई अमन ने आरोप लगाया है कि झगड़े के दौरान उन्हें जातिसूचक गालियां दी गईं। पुलिस ने हत्या और जातिगत उत्पीड़न से संबंधित धाराओं के तहत अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, इस मामले का मुख्य आरोपी और एक नाबालिग अभी भी फरार हैं। इस झड़प में घायल हुए पूजा के दोस्त अमित कुमार की हालत अभी स्थिर है और उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है।