दिल्ली की हवा में घुला जहर: दिवाली पर 40 प्रतिशत बढ़ा सल्फर डाइऑक्साइड, फेल हुए ग्रीन पटाखे

इस दिवाली पर दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई। ऐसा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने हरी पटाखों के लिए जो समय सीमा तय की थी, उसे कई लोगों ने अनदेखा कर दिया।

कंसल्टिंग फर्म एन्विरोकैटलिस्ट्स के संस्थापक और मुख्य विश्लेषक सुनील दहिया ने बताया कि दिवाली की उस रात पूरे शहर में सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर करीब 40 प्रतिशत बढ़ गया। इससे पूरा शहर घने धुएं की चादर में लिपट गया और लोगों की सेहत को लेकर चिंताएं भी बढ़ गईं।