दिल्ली की हवा में घुला जहर: दिवाली पर 40 प्रतिशत बढ़ा सल्फर डाइऑक्साइड, फेल हुए ग्रीन पटाखे
इस दिवाली पर दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई। ऐसा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने हरी पटाखों के लिए जो समय सीमा तय की थी, उसे कई लोगों ने अनदेखा कर दिया।
कंसल्टिंग फर्म एन्विरोकैटलिस्ट्स के संस्थापक और मुख्य विश्लेषक सुनील दहिया ने बताया कि दिवाली की उस रात पूरे शहर में सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर करीब 40 प्रतिशत बढ़ गया। इससे पूरा शहर घने धुएं की चादर में लिपट गया और लोगों की सेहत को लेकर चिंताएं भी बढ़ गईं।
दिल्ली में हरी पटाखों की कमजोर रोक-थाम
हरी पटाखों से प्रदूषण करीब एक-तिहाई कम होने की उम्मीद थी, लेकिन कमजोर निगरानी और सप्लाई की समस्याओं की वजह से पारंपरिक पटाखों का ही बोलबाला रहा।
IIT दिल्ली के प्रोफेसर मुकेश खरे ने कहा, "हमारा वितरण तंत्र कमजोर है। हरी पटाखों की बिक्री के लिए पर्याप्त दुकानें हैं ही नहीं। इसी वजह से बाजारों में आम पटाखों की भरमार हो जाती है और जमीन पर कोई रोक-टोक नहीं दिखती।"