दिल्ली में पेट्रोल-डीजल भरवाने के लिए पहले दिखाना होगा PUC प्रमाणपत्र देश Apr 27, 2026

दिल्ली में प्रदूषण घटाने के लिए एक नया नियम लागू हुआ है। अब जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र नहीं होगा, वे अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल नहीं भरवा पाएंगे। पेट्रोल, डीजल, CNG या LPG हर तरह की गाड़ी पर यह नियम लागू होगा। यह कदम शहर की हवा को साफ करने की बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसे हाल ही में जारी हुई वायु गुणवत्ता कार्य योजना के तहत शुरू किया गया है।