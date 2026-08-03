वायरल वीडियो में पुलिस ने जंतर-मंतर पर CJP को घेरा, 'आपराधिक तत्वों' पर कड़ी चेतावनी
दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के हालिया प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नई दिल्ली के DCP सचिन शर्मा और जॉइंट CP दीपक पुरोहित समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नजर आ रहे हैं।
वीडियो में DCP ने CJP के आयोजकों से साफ कहा कि प्रदर्शन में कुछ 'आपराधिक तत्व' भी शामिल हैं। पुलिस कम वॉलेंटियर की संख्या को लेकर चिंतित थी और आयोजकों से तुरंत इंतजाम करने को कहा, ताकि व्यवस्था बनी रहे और कोई अप्रिय घटना न हो।
पुलिस ने CJP को 19-20 जुलाई को चेतावनी दी थी
जानकारी के मुताबिक, जब भीड़ बढ़ने लगी थी, तब पुलिस ने 19 और 20 जुलाई को CJP के आयोजकों को पहले ही चेतावनी दे दी थी। पुलिस ने स्पष्ट किया था कि जंतर-मंतर बड़े प्रदर्शनों के लिए उपयुक्त नहीं है, खासकर जब तक पुख्ता इंतजाम और पर्याप्त वॉलेंटियर मौजूद न हों।
DCP शर्मा ने जोर देकर बताया कि वे बेहतर तैयारी के लिए कई बार कह चुके हैं और अगर हालात बिगड़ते हैं तो पुलिस के लिए हर स्थिति को संभालना मुश्किल होगा। इस वीडियो ने दिल्ली में प्रदर्शनों को सुरक्षित तरीके से संभालने के तरीके पर एक नई बहस छेड़ दी है।