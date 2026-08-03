वायरल वीडियो में पुलिस ने जंतर-मंतर पर CJP को घेरा, 'आपराधिक तत्वों' पर कड़ी चेतावनी

जानकारी के मुताबिक, जब भीड़ बढ़ने लगी थी, तब पुलिस ने 19 और 20 जुलाई को CJP के आयोजकों को पहले ही चेतावनी दे दी थी। पुलिस ने स्पष्ट किया था कि जंतर-मंतर बड़े प्रदर्शनों के लिए उपयुक्त नहीं है, खासकर जब तक पुख्ता इंतजाम और पर्याप्त वॉलेंटियर मौजूद न हों।

DCP शर्मा ने जोर देकर बताया कि वे बेहतर तैयारी के लिए कई बार कह चुके हैं और अगर हालात बिगड़ते हैं तो पुलिस के लिए हर स्थिति को संभालना मुश्किल होगा। इस वीडियो ने दिल्ली में प्रदर्शनों को सुरक्षित तरीके से संभालने के तरीके पर एक नई बहस छेड़ दी है।