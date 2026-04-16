चंडीगढ़ के स्कूलों में बम की धमकी से मचा हड़कंप, तलाशी में सामने आया ये सच!
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गुरुवार को चंडीगढ़ के कई स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल भेजे गए, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा टीमें फौरन हरकत में आ गईं। बम स्क्वाड और स्निफर डॉग्स ने पूरे परिसर की गहन तलाशी ली। पंजाब और हरियाणा में स्कूलों को निशाना बनाकर लगातार ऐसी फर्जी धमकियां दी जा रही हैं। यह घटना उसी कड़ी का नया मामला है।
पटियाला, मोगा के स्कूलों में फर्जी धमकियां
हाल ही में पटियाला और मोगा के स्कूलों को भी ऐसी ही फर्जी धमकियां मिली थीं। हालांकि, ये धमकियां भी फर्जी ही साबित हुईं, लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद अधिकारियों ने शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। इन सब के बीच, छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही सबकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है।