चंडीगढ़ के स्कूलों में बम की धमकी से मचा हड़कंप, तलाशी में सामने आया ये सच! देश Apr 16, 2026

गुरुवार को चंडीगढ़ के कई स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल भेजे गए, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा टीमें फौरन हरकत में आ गईं। बम स्क्वाड और स्निफर डॉग्स ने पूरे परिसर की गहन तलाशी ली। पंजाब और हरियाणा में स्कूलों को निशाना बनाकर लगातार ऐसी फर्जी धमकियां दी जा रही हैं। यह घटना उसी कड़ी का नया मामला है।