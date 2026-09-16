केरलम में रिपोर्टर टीवी के दफ्तर पर पुलिस का छापा, क्या है मामला?

विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने इस छापे को मीडिया की आजादी पर हमला बताया। उन्होंने पत्रकारों की वीडियोग्राफी करने पर पुलिस की आलोचना की और राज्य के बड़े अधिकारियों से जवाब मांगा।

रिपोर्टर टीवी ने बताया कि पुलिस उनके कर्मचारियों के मोबाइल फोन बिना किसी स्पष्टीकरण के ले गई है। इस बीच, जांचकर्ता चैनल के मालिकों के घरों की भी तलाशी ले रहे हैं।