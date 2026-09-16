केरलम में रिपोर्टर टीवी के दफ्तर पर पुलिस का छापा, क्या है मामला?
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पुलिस ने बुधवार को मलयालम समाचार चैनल रिपोर्टर टीवी के कोच्चि दफ्तर पर छापा मारा। उन्होंने 30 मिनट से ज्यादा तलाशी ली और कर्मचारियों के मोबाइल फोन बिना कोई वजह बताए अपने साथ ले गए।
यह छापा केरलम में पिछली वामपंथी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए मेसी-अर्जेंटीना फुटबॉल इवेंट से जुड़े एक असफल कार्यक्रम की चल रही जांच से जुड़ा है।
पिनाराई विजयन ने मीडिया पर हमला बताया
विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने इस छापे को मीडिया की आजादी पर हमला बताया। उन्होंने पत्रकारों की वीडियोग्राफी करने पर पुलिस की आलोचना की और राज्य के बड़े अधिकारियों से जवाब मांगा।
रिपोर्टर टीवी ने बताया कि पुलिस उनके कर्मचारियों के मोबाइल फोन बिना किसी स्पष्टीकरण के ले गई है। इस बीच, जांचकर्ता चैनल के मालिकों के घरों की भी तलाशी ले रहे हैं।