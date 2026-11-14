कृष्ण-राम तुलना पर धीरेंद्र शास्त्री के बयान से छिड़ा विवाद, बागेश्वर धाम में क्यों बुलानी पड़ी पुलिस?

इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब 29 अक्टूबर को शास्त्री ने एक प्रवचन में भगवान राम और भगवान कृष्ण की तुलना कर दी। इससे भगवान कृष्ण के कई भक्त नाराज हो गए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला। इसके बाद यादव समुदाय के एक संगठन ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि शास्त्री के शब्दों से उन्हें अपमानित महसूस हुआ है। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। हालांकि, बाद में पुलिस ने साफ किया कि यह एक सामान्य पुलिस तैनाती है। बागेश्वर धाम में भीड़ को संभालने के लिए अक्सर ऐसा किया जाता है। अभी के लिए हालात शांत हैं।