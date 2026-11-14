कृष्ण-राम तुलना पर धीरेंद्र शास्त्री के बयान से छिड़ा विवाद, बागेश्वर धाम में क्यों बुलानी पड़ी पुलिस?
पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भगवान कृष्ण पर दिए बयान से विवाद खड़ा हो गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के आसपास पुलिस तैनात की गई है। उनके इस बयान के विरोध में 13 नवंबर को अखिल भारतीय यादव महासभा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री के समर्थकों और बागेश्वर धाम के समर्थकों के बीच टकराव भी हुआ। बागेश्वर धाम के समर्थकों ने हाइवे जाम कर दिया था। अभी इलाके के चारों ओर पुलिसकर्मी तैनात हैं। यह तैनाती हर शनिवार और मंगलवार को होती है, जब हनुमान जी के कई भक्त दर्शन के लिए धाम आते हैं।
शास्त्री की तुलना से यादव समाज का प्रदर्शन
इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब 29 अक्टूबर को शास्त्री ने एक प्रवचन में भगवान राम और भगवान कृष्ण की तुलना कर दी। इससे भगवान कृष्ण के कई भक्त नाराज हो गए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला। इसके बाद यादव समुदाय के एक संगठन ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि शास्त्री के शब्दों से उन्हें अपमानित महसूस हुआ है। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। हालांकि, बाद में पुलिस ने साफ किया कि यह एक सामान्य पुलिस तैनाती है। बागेश्वर धाम में भीड़ को संभालने के लिए अक्सर ऐसा किया जाता है। अभी के लिए हालात शांत हैं।