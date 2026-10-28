'सिया' को जानबूझकर मारी टक्कर, बैंसला-लवनीश की जमानत याचिका खारिज
पुलिस की जांच में यह पक्का हो गया है कि 13 सितंबर, 2026 को गुरुग्राम में कल्याण बैंसला ने जानबूझकर अपनी कार से शिवानी चौहान की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी।
चौहान, जिन्हें ऑनलाइन 'सिया' के नाम से जाना जाता है, उस वक्त अपने दोस्तों के साथ बाइक पर थीं जब यह हादसा हुआ। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था।
कल्याण बैंसला और लवनीश गिरफ्तार, जमानत याचिका खारिज
पुलिस ने अगले ही दिन (14 सितंबर, 2026 को) मामला दर्ज किया और 15 सितंबर, 2026 को बैंसला और लवनीश को गिरफ्तार कर लिया।
अभियोजन पक्ष ने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए उनकी जमानत का विरोध किया। इसके बाद उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर पूरी घटना की कड़ियों को जोड़ा और पाया कि इस दौरान किसी ने भी नशा नहीं किया था।
पुलिस एक हफ्ते के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। इससे मामले की कार्यवाही आगे बढ़ेगी।