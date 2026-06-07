दिल्ली में प्रोफेसर की हत्या के मामले में पुलिस ने बंगाल के दंपति को गिरफ्तार किया है

दिल्ली में प्रोफेसर की हत्या के मामले में पुलिस ने बंगाल के दंपति को किया गिरफ्तार

लेखन भारत शर्मा 01:44 pm Jun 07, 202601:44 pm

क्या है खबर?

दिल्ली पुलिस को दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के शिवाजी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर देबोस्मिता पॉल की हत्या के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के एक दंपति को गिरफ्तार किया गया है। यह दंपति संपत्ति विवाद के चलते पॉल की हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए बर्धमान से लगभग 1,400 किलोमीटर की यात्रा करके आए थे। पॉल गत 3 जून को वसुधरा एन्क्लेव स्थित सत्यम अपार्टमेंट्स में मृत मिली थीं।