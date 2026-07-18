अयोध्या राम मंदिर: 70 गबन के खुलासे के बाद दान गिनती पर अब पुलिस-गार्ड का कड़ा पहरा
जून 2026 में अयोध्या राम मंदिर से दान चोरी होने की खबरें सामने आने के बाद, मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े नए इंतजाम शुरू कर दिए हैं। अब दान की गिनती पर नजर रखने के लिए पुलिस और प्राइवेट गार्ड, दोनों मौजूद रहेंगे। यह गिनती मंदिर के बेसमेंट में एक खास कमरे में होती है, जहां दोहरी सुरक्षा जांच होती है और बहुत कम लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति मिलती है।
अयोध्या जांच में 70 गबन के मामले सामने आए
गिनती वाले कमरे से बाहर निकलने से पहले हर कर्मचारी की अच्छी तरह तलाशी ली जाती है, और किसी भी निजी सामान को अंदर ले जाने या बाहर लाने की इजाजत नहीं है। हर बार की गिनती के दौरान 6 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद रहते हैं, जबकि दान की गिनती का काम करीब 23 कर्मचारी मिलकर करते हैं।
हर गिनती पूरी होने के बाद कमरे को तुरंत सील कर दिया जाता है, ताकि उसमें कोई छेड़छाड़ न कर सके। सुरक्षा के ये कड़े नियम तब बनाए गए हैं जब एक जांच में दान के गबन के 70 मामले पकड़े गए और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक तरफ जहां राजनीतिक दल इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दानदाताओं का भरोसा फिर से जीतने के लिए मंदिर प्रशासन कई नए उपाय कर रहा है।