पोलैंड के प्रधानमंत्री ने मोदी को बताया 'उम्मीद की किरण', दिल्ली में हुई मुलाकात

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नई दिल्ली में मुलाकात हुई। इस दौरान टस्क ने मोदी को 'उम्मीद की किरण' बताया। उनका मकसद अपने देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करना था।

बातचीत के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर टस्क ने अपने देश की 35 साल की आर्थिक तरक्की पर गर्व जताया और मोदी के साथ अपनी दोस्ती का भी जिक्र किया।