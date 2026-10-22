पोलैंड के प्रधानमंत्री ने मोदी को बताया 'उम्मीद की किरण', दिल्ली में हुई मुलाकात
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पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नई दिल्ली में मुलाकात हुई। इस दौरान टस्क ने मोदी को 'उम्मीद की किरण' बताया। उनका मकसद अपने देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करना था।
बातचीत के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर टस्क ने अपने देश की 35 साल की आर्थिक तरक्की पर गर्व जताया और मोदी के साथ अपनी दोस्ती का भी जिक्र किया।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई
मोदी ने टस्क का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने अपनी 2024 की पोलैंड यात्रा को याद करते हुए बताया कि कैसे इस दौरे ने दोनों देशों को और करीब ला दिया था।
दोनों नेताओं ने साझा मूल्यों और हाल की प्रगति के आधार पर संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प लिया। वे चाहते हैं कि दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़े।