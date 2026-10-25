बेंगलुरु में पोलैंड के प्रधानमंत्री क्यों हुए भावुक? नेत्रहीन बच्चों से निकला 16 साल पुराना संबंध

16 साल बाद जब डोनाल्ड टस्क वापस उस जगह पहुंचे, तो उन्हें फिर से उसी समुदाय के बच्चों से मिलने का मौका मिला। उन्होंने बच्चों को उपहार दिए और इस खास पल का वीडियो बनाकर ऑनलाइन साझा किया।

टस्क ने कहा कि यह देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई कि बच्चों को आज भी राष्ट्रगान के बोल याद हैं। उनके मुताबिक, यह उनके मजबूत रिश्ते और साझा इतिहास का साफ संकेत है।