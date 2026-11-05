दिल्ली की हवा में घुल रहा 'जहर', प्रदूषण के कारण 400 के करीब पहुंचा AQI

आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 370 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी के उच्चतम स्तर पर है।

जहांगीरपुरी में AQI 459, IIT दिल्ली में 447 और पंजाबी बाग में 446 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में है।

इसी तरह इंडिया गेट और ओखला फेस-2 के आसपास AQI 399 दर्ज किया गया। इससे इंडिया गेट पूरी तरह अदृश्य रहा।

बुधवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 377 था, जो पिछले 288 दिनों में सर्वाधिक रहा है।