उत्तर प्रदेश: पंजाब नेशनल बैंक में बड़ा घोटाला, असली नोटों को फर्जी नोटों से बदला

उत्तर प्रदेश: पंजाब नेशनल बैंक में बड़ा घोटाला, असली नोटों को फर्जी नोटों से बदला
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की सहारनपुर करेंसी वॉल्ट में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि यहां असली 7.4 करोड़ रुपये के नोटों को जाली नोटों से बदल दिया गया।
यह गड़बड़ी 10 अगस्त को तब सामने आई, जब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को कैश भेजा गया तो उसमें 4.36 लाख रुपये कम मिले।
इस घटना से बैंक में हड़कंप मच गया और कई सवाल उठ खड़े हुए।
SIT जांच और RBI ऑडिट शुरू
PNB के नोडल अधिकारी अरुण कुमार चौबे ने जब यह मामला उजागर किया, तो पुलिस ने रवि कुमार, सुशील शर्मा और अमित कुमार जैसे वरिष्ठ कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
एक विशेष जांच दल (SIT) यह पता लगाने के लिए बैंक के रिकॉर्ड और CCTV फुटेज खंगाल रहा है कि आखिर ये जाली नोट वॉल्ट में पहुंचे कैसे।
RBI ने इस पूरे मामले की गहन ऑडिट का आदेश दिया है और अभी भी नोटों की गिनती जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कुल कितनी रकम गायब हुई है। इसके साथ ही, बैंक के हाउसकीपर विशाल कुमार भी एक अलग कैश कमी के मामले में जांच के दायरे में हैं।