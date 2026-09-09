17 करोड़ रुपये के जाली नोटों के खेल में PNB मैनेजर गिरफ्तार, NIA ने चंडीगढ़ से दबोचा

पिछले महीने हुए ऑडिट में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। ऑडिट के दौरान बैंक कर्मचारियों ने पाया कि सहारनपुर ब्रांच से जयपुर में RBI के करेंसी चेस्ट भेजे गए पैसों में कुछ नकदी कम थी। जब उन्होंने मामले की और गहराई से जांच की, तो उन्हें 500 रुपये के 148 बंडल नकली नोट मिले। शुरुआत में यह रकम 7.4 करोड़ रुपये लग रही थी, लेकिन जांच में सामने आया कि यह राशि दोगुनी से भी ज्यादा है।

इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज में एक पार्ट-टाइम हाउसकीपर को भी नोटों के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा गया। फिलहाल NIA इस मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर ये जाली नोट कहां से आए थे।