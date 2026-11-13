दिल्ली की हवा हुई जहरीली, PM2.5 का स्तर निर्धारित मानकों से 20 गुना ज्यादा

WHO की सिफारिश है कि 24 घंटे के औसत के लिए PM2.5 की सांद्रता 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दिल्ली में सुबह 9:30 बजे दर्ज की गई 296 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की मात्रा इससे लगभग 20 गुना ज्यादा है।

विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (CSE) के मुताबिक, दिवाली से पहले के सप्ताह के दौरान दिल्ली में PM2.5 की औसत सांद्रता 236 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी। ये बीते 3 सालों में सबसे ज्यादा है।