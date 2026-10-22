सरकार पढ़ाई के लिए हर साल दे रही 20,000 रुपये, इन छात्रों को मिलेंगे

ये छात्रवृत्तियां स्नातक (अंडरग्रेजुएट) और स्नातकोत्तर (पोस्टग्रेजुएट) छात्रों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसे प्रोफेशनल कोर्स करने वाले छात्र भी शामिल हैं।

इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, आपको 12वीं कक्षा की परीक्षा में 80वें परसेंटाइल से ज्यादा अंक लाने होंगे। इसके साथ ही, आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ाई करनी होगी और आपके परिवार की सालाना आय 4.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

यह छात्रवृत्ति आपको कॉलेज के पहले तीन सालों में हर साल 12,000 रुपये देती है। स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए आपको हर साल 20,000 रुपये मिलेंगे।

एक जरूरी बात का ध्यान रखें। हर साल इस छात्रवृत्ति का लाभ पाने के लिए आपको अपनी परीक्षाओं में कम से कम 50 प्रतिशत अंक लाने होंगे और कक्षाओं में आपकी उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत होनी चाहिए।

आप आधिकारिक पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। यह आपकी पढ़ाई के सफर में एक बड़ा बदलाव ला सकता है!