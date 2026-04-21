भारत-यूरोपीय संघ FTA से 93 प्रतिशत भारतीय उत्पादों को मिलेगा फायदा, कैसे बदलेगा देश का व्यापार? देश Apr 21, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और इटली के दौरे पर रहेंगे। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब कुछ महीने पहले ही जनवरी में भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत पूरी होने का ऐलान किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नॉर्वे में होने वाले भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। यह शिखर सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है, जब दुनियाभर में तेल की आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियां अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और भी जरूरी बना रही हैं।