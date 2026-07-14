प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ में करेंगे 4,600 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शुभारंभ

6 लेन वाला जिरकपुर बाईपास NH-7 और NH-5 को जोड़ेगा, जिससे जिरकपुर और पंचकूला में लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। मोहली IT सिटी-कुरली एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज और सिग्नल-फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी।

PGIMER में 2 नए केंद्र बनाए जाएंगे- एक न्यूरोसाइंस के लिए और दूसरा मां और बच्चे की देखभाल के लिए। इन दोनों केंद्रों में 300-300 बेड की व्यवस्था होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 150 बेड वाले एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे, जिससे इमरजेंसी और मल्टीडिसिप्लिनरी क्रिटिकल केयर सेवाओं को और मजबूती मिलेगी।