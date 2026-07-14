प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ में करेंगे 4,600 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को चंडीगढ़ में 4,600 करोड़ रुपये से ज्यादा की सड़क और स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें मुख्य रूप से एक नया जिरकपुर बाईपास, मोहली IT सिटी-कुरली एक्सप्रेसवे और PGIMER की स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन शामिल है। साल 2024 के आखिर के बाद यह उनकी पहली चंडीगढ़ यात्रा होगी।
जिरकपुर बाईपास, मोहली एक्सप्रेसवे और PGIMER में सुधार
6 लेन वाला जिरकपुर बाईपास NH-7 और NH-5 को जोड़ेगा, जिससे जिरकपुर और पंचकूला में लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। मोहली IT सिटी-कुरली एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज और सिग्नल-फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी।
PGIMER में 2 नए केंद्र बनाए जाएंगे- एक न्यूरोसाइंस के लिए और दूसरा मां और बच्चे की देखभाल के लिए। इन दोनों केंद्रों में 300-300 बेड की व्यवस्था होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 150 बेड वाले एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे, जिससे इमरजेंसी और मल्टीडिसिप्लिनरी क्रिटिकल केयर सेवाओं को और मजबूती मिलेगी।