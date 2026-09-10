प्रधानमंत्री मोदी BRICS बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित, 1,000 अंतरराष्ट्रीय डेलीगेट्स होंगे शामिल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शुक्रवार को नई दिल्ली में BRICS बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में हुआवेई, अलीबाबा, एमिरेट्स एयरलाइन और एम्ब्रेयर जैसे बड़े नाम शामिल होंगे।
इनके अलावा, करीब 1,000 अंतरराष्ट्रीय डेलीगेट्स भी इसमें हिस्सा लेंगे। इस आयोजन का मुख्य फोकस लचीलापन, नवाचार, टीम वर्क और स्थिरता पर रहेगा। असल में, इसका मकसद वैश्विक व्यापार के सामने आने वाली कई बड़ी चुनौतियों से निपटना है।
BRICS की बातचीत भविष्य के सहयोग को दे सकती है नया आकार
यह फोरम व्यापार, कृषि सुरक्षा, निवेश और डिजिटल इकोनॉमी जैसे अहम मुद्दों पर गहराई से चर्चा करेगा। 18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले, इस साल भारत की अगुवाई में लगभग 25 शहरों में अलग-अलग विषयों पर करीब 350 बैठकें हो चुकी हैं।
अब प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे नेता एक खास सत्र में इन सभी बातों को अंतिम रूप देंगे। BRICS-प्लस देश वैश्विक व्यापार का लगभग 26 प्रतिशत हिस्सा हैं। ऐसे में, इन चर्चाओं से तय हो सकता है कि आगे चलकर ये देश मिलकर कैसे काम करेंगे।