प्रधानमंत्री मोदी BRICS बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित, 1,000 अंतरराष्ट्रीय डेलीगेट्स होंगे शामिल

यह फोरम व्यापार, कृषि सुरक्षा, निवेश और डिजिटल इकोनॉमी जैसे अहम मुद्दों पर गहराई से चर्चा करेगा। 18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले, इस साल भारत की अगुवाई में लगभग 25 शहरों में अलग-अलग विषयों पर करीब 350 बैठकें हो चुकी हैं।

अब प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे नेता एक खास सत्र में इन सभी बातों को अंतिम रूप देंगे। BRICS-प्लस देश वैश्विक व्यापार का लगभग 26 प्रतिशत हिस्सा हैं। ऐसे में, इन चर्चाओं से तय हो सकता है कि आगे चलकर ये देश मिलकर कैसे काम करेंगे।