प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे मणिपुर का दौरा, जानिए कहां-कहां जाएंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने के करीब 2 साल बाद तनावग्रस्त राज्य का दौरा करेंगे। वह शनिवार 13 सितंबर को दोपहर 12:15 बजे मणिपुर पहुंचेंगे। मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे से राज्य में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मोदी सबसे पहले चुराचांदपुर में विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे और इसके बाद इंफ्रा प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे।

दौरा मिजोरम से पहुंचेगे मणिपुर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी मिजोरम की राजधानी आइजोल से मणिपुर पहुंचे। वे चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और दोपहर बाद करीब ढाई बजे इंफाल में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि चुराचांदपुर हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित रहा था।

यात्रा 2 दिन में कई राज्यों में जाएंगे मोदी प्रधानमंत्री मोदी 13 से 15 सितंबर तक आधिकारिक यात्रा में रहेंगे, जिसमें मणिपुर समेत कई अन्य राज्यों में भी जाएंगे। वे सबसे पहले मिजोरम जाएंगे, जहां से मणिपुर और उसके बाद असम के गुवाहाटी में भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के समारोह में भाग लेंगे। इस मौके पर वे 18,350 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार जाएंगे।