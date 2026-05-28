प्रधानमंत्री मोदी ने ईद-उल-अजहा पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं, जानिए क्या कहा
भारत में मुस्लिम समाज के लोग गुरुवार को ईद-उल-अजहा का त्योहार मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'ईद-उल-अजहा मुबारक! उम्मीद है कि यह त्योहार हमारे समाज में भाईचारे और खुशहाली को और गहरा करे। मैं सभी की कामयाबी और अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूं।' अपने इस संदेश के साथ उन्होंने सभी के लिए दिल से प्रार्थना की।
कुर्बानी के जरिए बकरिद पैगंबर इब्राहिम का सम्मान करती है
बकरिद इस्लाम धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह त्योहार पैगंबर इब्राहिम की ईश्वर के प्रति अटूट आज्ञाकारिता का सम्मान करता है। इस पर्व की मुख्य परंपरा 'कुर्बानी' है। इसमें परिवार बकरी या गाय जैसे जानवरों की कुर्बानी देते हैं और फिर उस मांस को अपने रिश्तेदारों के साथ-साथ गरीब और जरूरतमंद लोगों में भी बांटते हैं। यह त्योहार दया और एक-दूसरे का साथ देने की सीख देता है।