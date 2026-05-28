प्रधानमंत्री मोदी ने ईद-उल-अजहा पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं, जानिए क्या कहा देश May 28, 2026

भारत में मुस्लिम समाज के लोग गुरुवार को ईद-उल-अजहा का त्योहार मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'ईद-उल-अजहा मुबारक! उम्मीद है कि यह त्योहार हमारे समाज में भाईचारे और खुशहाली को और गहरा करे। मैं सभी की कामयाबी और अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूं।' अपने इस संदेश के साथ उन्होंने सभी के लिए दिल से प्रार्थना की।