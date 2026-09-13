प्रधानमंत्री मोदी का BRICS 2026 महाप्लान, बोले- सिर्फ सरकारों तक सीमित न रहे समूह

दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। उनके साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे कई बड़े नेता मौजूद थे।

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 2026 में भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान किन लक्ष्यों पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता को प्रमुख लक्ष्य बताया। प्रधानमंत्री मोदी का यह भी कहना था कि BRICS को सिर्फ सरकारों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसमें उद्यमी, किसान, शोधकर्ता, महिलाएं और युवा भी सक्रिय रूप से हिस्सा लें।