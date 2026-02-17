प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैंक्रो से मुंबई में मुलाकात की

मुलाकात

सुबह की सैर पर निकले, 26/11 हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी

राष्ट्रपति मैंक्रो देर रात करीब डेढ़ बजे मुंबई हवाई अड्डे पहुंचे थे, जहां उनका स्वागत करने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री उपस्थित थे। इसके बाद मैंक्रो ताज पैलेस होटल आ गए। यहां से वे अपने सहयोगियों और सुरक्षा दल के साथ मरीन ड्राइव की पैदल सैर पर निकल गए। इसके बाद उन्होंने पत्नी ब्रिगिट मैक्रोन के साथ दक्षिण मुंबई के ताज महल पैलेस होटल में नवंबर 2008 में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी।