गैस सिलेंडर संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश और पेट्रोलियम मंत्री से मुलाकात की

चिंता देश में बढ़ी चिंता, ESMA लागू मुंबई और बेंगलुरु समेत कई शहरों में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत की बात सामने आई है। होटल और रेस्तरां एसोसिएशन ने काम-काज बंद करने की बात कही है। इस बीच, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (ESMA) लागू कर दिया है, जिससे रसोई गैस की आपूर्ति को प्राथमिक सेक्टर में बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके। सरकार ने गैस बुकिंग की अवधि बढ़ाई है और दाम भी बढ़ा दिए हैं।

चिंता LPG का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश ईंधन किल्लत की चिंताओं के बीच जारी आदेश में रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) उत्पादन बढ़ाने और रसोई गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख हाइड्रोकार्बन धाराओं को LPG पूल में डालने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि ESMA लागू करने से प्राकृतिक गैस आवंटन के लिए प्राथमिकता ढांचा तैयार हो गया है, जिससे आपूर्ति संबंधी मौजूदा बाधाओं का समाधान हो सकेगा।

