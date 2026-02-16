प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं 2 दिवसीय इजरायल का दौरा, अगले हफ्ते जाएंगे

दौरा

नेतन्याहू ने की थी पुष्टि

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की घोषणा हाल में अमेरिकी यहूदी संगठनों के अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की थी। उन्होंने कहा था, "संसद में भाषण की तैयारी चल रही है। अगले सप्ताह कौन आ रहा है? नरेंद्र मोदी। इजराइल-भारत के बीच मजबूत गठबंधन है, और हम हर सहयोग पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप जानते हैं, भारत कोई छोटा देश नहीं। इसकी आबादी 140 करोड़ है। भारत बेहद शक्तिशाली और लोकप्रिय है।"