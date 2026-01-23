प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में अमृत भारत एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेन का शुभारंभ किया, जानिए रूट
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बसंत पचंमी पर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस और एक यात्री ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोदी ने राजधानी के पुथारिकंदम मैदानम में सुबह लगभग 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई सेवाओं को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद ट्रेने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गईं। नई ट्रेन केरल के रेल संपर्क को मजबूत करेंगी। आइए, इनके रूट जानते हैं।
रेल सेवा
किन-किन स्टेशनों से रवाना हुई ट्रेन
प्रधानमंत्री मोदी के हरी झंडी दिखाने के बाद तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल स्टेशन से तमिलनाडु के तांबरम तक चलने वाली तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-तांबरम अमृत भारत एक्सप्रेस रवाना हो गई। तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल से ही तमिलनाडु के नागरकोइल जंक्शन से चलने वाली अमृत भारत ट्रेन को भी रवाना किया गया है, जो कर्नाटक के मंगलुरु तक जाएगी। इसके अलावा तिरुवनन्तपुरम उत्तर स्टेशन से तेलंगाना के चारलापल्ली जाने वाले अमृत भारत एक्सप्रेस रवाना हुई है। चौथी यात्री ट्रेन त्रिशूर से गुरुवयूर के लिए रवाना हुई है।
रूट
दक्षिण के राज्यों को जोड़ेगी ट्रेनें
नई ट्रेनें दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच अंतर-राज्यीय संपर्क को बढ़ाएंगी। हालांकि, समयसारिणी की घोषणा बाद में की जाएगी। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-तांबरम ट्रेन सुबह 10:45 बजे प्रस्थान करेगी और तांबरम में रात 12:30 बजे पहुंचेगी। तिरुवनंतपुरम-चारलापल्ली ट्रेन सुबह 10:45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन शाम 4:30 बजे चारलापल्ली पहुंचेगी। नागरकोइल-मंगलुरु ट्रेन और त्रिशूर से गुरुवयूर ट्रेन का विस्तृत समयसारिणी भी जल्द ही जारी किया जाएगा।
ट्विटर पोस्ट
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई
Bringing ease of travel with new Amrit Bharat trains for Kerala.— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 23, 2026
PM @narendramodi ji flags off 4 trains.
🚉 Thiruvananthapuram 🔁 Charlapalli Amrit Bharat Express
🚉 Thiruvananthapuram 🔁 Tambaram Amrit Bharat Express
🚉 Nagercoil 🔁 Mangaluru Amrit Bharat Express
🚉 Thrissur… pic.twitter.com/am3wIVxsr3
रूट
ये होगा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट
तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-तांबरम ट्रेन तिरुनेलवेली, कोविलपट्टी, विरुधुनगर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, वृधाचलम आदि प्रमुख स्थलों को जोड़ेगी। तिरुवनंतपुरम-चारलापल्ली ट्रेन कोल्लम, चेंगन्नूर, कोट्टायम, एर्नाकुलम टाउन, त्रिशूर, पलक्कड़, कोयंबटूर, सलेम, जोलारपेट्टई, रेनिगुंटा, नेल्लोर, तेनाली, गुंटूर और नालगोंडा जैसे प्रमुख स्थानों से होकर गुजरेगी। नागरकोइल-मंगलुरु ट्रेन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, कोल्लम, चेंगन्नूर, कोट्टायम, एर्नाकुलम टाउन, त्रिशूर, शोरानूर, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों से होकर चलेगी। त्रिशूर-गुरुवायूर यात्री ट्रेन दैनिक यात्रियों, छात्रों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक और किफायती यात्रा देगी।