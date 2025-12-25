प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, जानिए क्या है खासियत
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां वाजपेयी के साथ डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बनी भव्य कांस्य प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और स्थल का दौरा किया। उनके साथ लखनऊ से सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।
जनसभा
मोदी ने देखी डॉक्यूमेंट्री
प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से अमौसी हवाई अड्डा पहुंचे थे, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए प्रेरणा स्थल पहुंचे। यहां उद्घाटन के बाद उन्होंने अपने सहयोगियों और अन्य भाजपा नेताओं के साथ डॉक्यूमेंट्री देखी। प्रधानमंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसका लाइव प्रसारण शहर में कई जगह होगा। इसके लिए प्रशासन ने बड़ी स्क्रीन चौराहों पर लगाई है। कार्यक्रम के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई थी। करीब 2,000 बसों से लोगों को यहां लाया गया है।
खासियत
क्या है प्रेरणा स्थल की खासियत?
राष्ट्र प्रेरणा स्थल बसंत कुंज (दुबग्गा) इलाके में गोमती नदी के किनारे हरदोई रोड पर 65 एकड़ में फैला है। इसे 230 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। यहां भाजपा के तीनों विभूतियों की 65 फुट ऊंची प्रतिमा में उपाध्याय की प्रतिमा मूर्तिकार राम सुतार ने, जबकि वाजपेयी और मुखर्जी की प्रतिमा माटू राम ने बनाई है। यहां अत्याधुनिक संग्रहालय, मेडिटेशन सेंटर, कैफेटेरिया और VVIP ग्रीन रूम है। सुदर्शन चक्र और भारत माता की आकृतियां बनी हैं।
ट्विटर पोस्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में
#WATCH लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया।
इस कॉम्प्लेक्स में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य