प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी में रोड शो

प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया, वायुसेना के एयर शो में शामिल हुए

लेखन आबिद खान 02:01 pm Oct 25, 202602:01 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। उन्होंने वहां करीब 7 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने उन पर फूल बरसाए। प्रधानमंत्री ने करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से बने एक कपड़ा कारखाने का भी उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नमो घाट पहुंचे, जहां वायु सेना 'विंग्स ओवर गंगा' नाम से हवाई प्रदर्शन कर रही है।