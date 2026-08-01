आंध्र प्रदेश को मिला नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर प्लांट की भी रखी आधारशिला

हवाई अड्डा हर साल 60 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम है, जिसे बढ़ाकर 4 करोड़ तक किया जाएगा।

हवाई अड्डे में AI, बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग (BIM), एयरसाइड 4.0 तकनीक, एयरपोर्ट प्रेडिक्टिव ऑपरेशंस सेंटर (APOC) और बायोमेट्रिक प्रक्रिया जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है।

एनर्जी-एफिशिएंट हीटिंग और लाइटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (HVAC) सिस्टम, 5 मेगावॉट का सोलर पावर प्लांट, रेनवाटर हार्वेस्टिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं।

इसका डिजाइन आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है।