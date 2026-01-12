प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे जर्मनी, दोनों देशों के बीच होगी वीजा मुक्त यात्रा
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात के अहमदाबाद में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कई बड़े ऐलान किए। इस दौरान प्रधानमंंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच लोगों के लोगों के साथ संबंध हैं और आज के समझौते में प्रवास, गतिशीलता और कौशल बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। उन्होंने बताया कि जर्मनी ने वीजा मुक्त यात्रा की शुरूआत की है, जिससे दोनों देशों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी।
साझेदारी
भारत में विश्वविद्यालय परिसर खोलेगा जर्मनी
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि भारत-जर्मनी के बीच हुए समझौते से जर्मनी भारत में अपने विश्वविद्यालय परिसर खोल सकेंगे, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग से नवाचार और मानव पूंजी विकास को मजबूती मिलेगी। मोदी ने गुजारत के लोथल में बन रहे राष्ट्रीय मैरीटाइम हैरीटेज काम्पलेक्स से जर्मनी मैरीटाइम म्यूजियम के जुड़ाव की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जर्मनी ने पारंपरिक मेडिसिन के क्षेत्र में गुजरात आर्युवेद विश्वविद्यालय के साथ काम करने और विशेष सहयोग की घोषणा की है।
ऐलान
स्वामी विवेकानंद को याद किया
प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान दोनों देशों के बीच बौद्धिक संबंधों को मजबूत करने में स्वामी विवेकानंद की भूमिका को याद किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत और जर्मनी के बीच एक सेतु का निर्माण किया था। मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच रिन्यूबल एनर्जी की प्राथमिकता एक समान है, जिसे बढ़ाने के लिए भारत-जर्मनी सेंटर आफ एक्सीलेंस गठित किया जाेगा। उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में बिजनेस फोरम की साझेदारी पर भी प्रकाश डाला।
पतंगबाजी
इसी साल जर्मनी जाएंगे मोदी
संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मोदी और जर्मन चांसलर बिजनेस फोरम में शामिल हुए थे। सोमवार सुबह की शुरूआत दोनों नेताओं ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा कर किया और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद दोनों नेताओं ने साबरमती नदी तट पर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव-2026 का उद्घाटन किया। यहां उन्होंने न केवल पतंग उड़ाई बल्कि कारीगरों और प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी इस साल भारत-जर्मनी इंटर-गवर्नमेंटल कंसल्टेशन (IGC) के लिए जर्मनी जाएंगे।
ट्विटर पोस्ट
प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त प्रेस वार्ता
Sharing my remarks during the joint press meet with Chancellor Friedrich Merz of Germany.@bundeskanzler@_FriedrichMerz https://t.co/QStqeCG1qo— Narendra Modi (@narendramodi) January 12, 2026