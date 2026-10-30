प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर में करेंगे बेल्जियम का दौरा, भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते पर होंगे हस्ताक्षर

कनाडा में मॉन्ट्रियल काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के एक समारोह में कोस्टा ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर में समझौते पर हस्ताक्षर करने आएंगे।"

मोदी का दौरा 17 दिसंबर को ब्रुसेल्स में होने वाली यूरोपीय नेताओं की बैठक से ठीक पहले हो सकता है। भारत-EU ने साल की शुरुआत में इस समझौते पर बातचीत पूरी की थी।

इस समझौते से 2 अरब से अधिक लोगों का बाजार एक साथ आने का अनुमान है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक चौथाई हिस्सा है।