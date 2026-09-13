BRICS ने दुनिया को दिया नया मंत्र, PM मोदी 7 देशों के दिग्गजों से मिलेंगे

BRICS देशों ने अभी-अभी "नई दिल्ली घोषणा" को मंजूरी दी है। इस घोषणा में नवाचार और स्थिरता को सबसे खास प्राथमिकताएं बताया गया है।

घोषणापत्र में पश्चिम एशिया जैसे इलाकों में चल रहे दुनिया भर के तनावों पर भी बात की गई है। इसके साथ ही, इजरायल-फिलिस्तीन विवाद के लिए दो-राज्य समाधान का समर्थन किया गया और उन व्यापार बाधाओं का विरोध किया गया जो सप्लाई चेन को खराब करती हैं।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा ने कहा है कि ब्रिक्स एक "अहम मोड़" पर खड़ा है और एक ज्यादा निष्पक्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने में अपनी भूमिका निभाने को तैयार है।