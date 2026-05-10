हैदराबाद में मोदी का 'मेगा शो': 9,377 करोड़ रुपये की परियोजनाएं और नायडू-पवन से अहम मुलाकात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद जाएंगे, जहां वे 9,377 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मुख्य कार्यक्रम हैदराबाद के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगा, जहां प्रधानमंत्री नए रेलवे अपग्रेडेशन कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। वे दोपहर करीब 2:30 बजे पहुंचेंगे और शाम करीब 6:30 बजे परेड ग्राउंड पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
मोदी आंध्र प्रदेश के नेताओं से मिलेंगे
प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण से मुलाकात करेंगे। पवन कल्याण इस समय सर्जरी के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। यह मुलाकात उनके हैदराबाद स्थित आवास पर होगी।
अपनी जनसभा को संबोधित करने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दौरे के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है; करीब 2,500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि पूरा कार्यक्रम सुचारु रूप से संपन्न हो सके।