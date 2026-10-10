प्रधानमंत्री मोदी की चेन्नई को 13,000 करोड़ रुपये की सौगात, मेट्रो-हाईवे से शहर को मिलेगी नई रफ्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को चेन्नई पहुंच रहे हैं। वहां वे 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस दौरान सबसे बड़ी खबर यह है कि वे चेन्नई मेट्रो के पूनामालै-वडापलानी हिस्से का उद्घाटन करेंगे, जिसे बनाने में 4,900 करोड़ रुपये लगे हैं। इस नई मेट्रो लाइन से शहर में घूमना काफी आसान हो जाएगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग को भी अपग्रेड किया जाएगा, जिसका मकसद इलाके के ज्यादा लोगों और जगहों को जोड़ना है।