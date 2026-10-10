प्रधानमंत्री मोदी की चेन्नई को 13,000 करोड़ रुपये की सौगात, मेट्रो-हाईवे से शहर को मिलेगी नई रफ्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को चेन्नई पहुंच रहे हैं। वहां वे 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस दौरान सबसे बड़ी खबर यह है कि वे चेन्नई मेट्रो के पूनामालै-वडापलानी हिस्से का उद्घाटन करेंगे, जिसे बनाने में 4,900 करोड़ रुपये लगे हैं। इस नई मेट्रो लाइन से शहर में घूमना काफी आसान हो जाएगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग को भी अपग्रेड किया जाएगा, जिसका मकसद इलाके के ज्यादा लोगों और जगहों को जोड़ना है।
प्रधानमंत्री के चेन्नई कार्यक्रम में उद्घाटन और दौरे शामिल
प्रधानमंत्री मोदी का चेन्नई का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। वे नई मेट्रो लाइन पर सफर करेंगे, जलाकंदेश्वरर मंदिर के दर्शन करेंगे और जयगोपाल गारोडिया हिंदू विद्यालय मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल के गोल्डन जुबली समारोह में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही वे कई अहम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। इन परियोजनाओं का मकसद ट्रैफिक जाम कम करना और आवाजाही को बेहतर बनाना है। इस दौरे में वे IIT मद्रास के ब्रेन सेंटर भी जाएंगे।