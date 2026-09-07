प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा में करेंगे 35,000 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की शुरुआत
प्रधानमंत्री मोदी इस मंगलवार को वडोदरा पहुंच रहे हैं। वहां वे 35,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। खास बात यह है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) के 3 नए सेक्शन पूरी तरह तैयार हो गए हैं। ये सेक्शन कुल 326 किलोमीटर लंबे हैं और इन्हें बनाने में 20,700 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च आया है। इन प्रोजेक्ट्स से माल ढुलाई आसान हो जाएगी और मुंबई के आसपास रेल ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा।
मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का करेंगे उद्घाटन
WDFC के साथ-साथ, मोदी नई रेल लाइनों का भी शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वे हाइवे को अपग्रेड करने और वडोदरा से तांडा रोड के बीच एक नई पैसेंजर ट्रेन चलाने का भी ऐलान करेंगे। गुजरात से निकलने के बाद प्रधानमंत्री मुंबई जाएंगे। वहां वे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। यह एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें AI और डिजिटल फाइनेंस पर चर्चा होगी। इसमें नीति निर्माता, नियामक, टेक्नोलॉजी कंपनियां, निवेशक और इस सेक्टर से जुड़े दूसरे लोग एक साथ जुटेंगे।