प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा में करेंगे 35,000 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की शुरुआत

प्रधानमंत्री मोदी इस मंगलवार को वडोदरा पहुंच रहे हैं। वहां वे 35,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। खास बात यह है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) के 3 नए सेक्शन पूरी तरह तैयार हो गए हैं। ये सेक्शन कुल 326 किलोमीटर लंबे हैं और इन्हें बनाने में 20,700 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च आया है। इन प्रोजेक्ट्स से माल ढुलाई आसान हो जाएगी और मुंबई के आसपास रेल ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा।