पटरी पर दौड़ेगी भारत की पहली 'प्रदूषण मुक्त' हाइड्रोजन ट्रेन

डीजल या सामान्य बिजली की जगह, यह ट्रेन अपनी ऊर्जा खुद बनाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल करती है। इससे कार्बन उत्सर्जन बिलकुल नहीं होता, सिर्फ पानी की भाप निकलती है। इसे इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तरह ऊपर लगे तारों की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए, यह ज्यादा लचीली होने के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन को सुरक्षित चलाने के लिए लीक डिटेक्टर्स और फ्लेम सेंसर्स जैसे कई आधुनिक सुरक्षा फीचर्स भी इसमें लगाए हैं।