प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के लिए रवाना, 50वें स्वतंत्रता दिवस पर हैं मुख्य अतिथि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे वहां 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। अपने 3 दिन के इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही, वे भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात करेंगे, जो सेशेल्स की आबादी का करीब 5 प्रतिशत हिस्सा हैं। भारत सालों से सेशेल्स को अनुदान और आसान कर्ज के जरिए सहायता देता आ रहा है, इसलिए यह दौरा और भी खास बन जाता है।
सेशेल्स के साथ संबंध 1770 से
भारत और सेशेल्स का रिश्ता बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत 1770 में हुई थी, जब पहली बार भारतीय वहां पहुंचे थे। औपनिवेशिक काल से ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत रहे हैं। साल 1976 में दोनों देश आधिकारिक तौर पर राजनयिक भागीदार बन गए। आज सेशेल्स भारत की समुद्री रणनीति के लिए बहुत अहम है। विक्टोरिया शहर में महात्मा गांधी की मूर्ति जैसी सांस्कृतिक कड़ियां दोनों देशों के बीच गहरे जुड़ाव को दिखाती हैं।