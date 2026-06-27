प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के लिए रवाना, 50वें स्वतंत्रता दिवस पर हैं मुख्य अतिथि देश Jun 27, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे वहां 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। अपने 3 दिन के इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही, वे भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात करेंगे, जो सेशेल्स की आबादी का करीब 5 प्रतिशत हिस्सा हैं। भारत सालों से सेशेल्स को अनुदान और आसान कर्ज के जरिए सहायता देता आ रहा है, इसलिए यह दौरा और भी खास बन जाता है।