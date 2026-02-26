मोदी ने जेरूसलम में 'याद वाशेम' का दौरा किया, इजरायल के लिए कितनी खास है जगह?

स्मारक

60 यहूदियों की स्मृति में बनाया गया है संग्रहालय

याद वाशेम को 1953 में इजरायली संसद (नेसेट) द्वारा बनाया गया था। इस स्मारक-संग्रहालय को बनाने का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाज़ी जर्मनी और उनके सहयोगियों द्वारा नरसंहार में मारे गए 60 लाख यहूदियों की स्मृति को संरक्षित करना, उनकी कहानियां दर्ज करना और भविष्य में ऐसे नरसंहार को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना है। यहां नरसंहार से जुड़ी व्यक्तिगत वस्तुएं, फोटो, गवाही, वीडियो और कलाकृतियां हैं और 50 लाख से ज्यादा पीड़ितों के नामों का संग्रह है।