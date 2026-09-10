प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में की ISRO की सराहना, फ्रांस संग 52 सैटेलाइट का महा-समझौता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर उन्होंने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुई प्रगति की चर्चा की और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को देश के विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों की सफलता का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि ISRO के इन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों ने अपने काम पर सच्चा गर्व दिखाते हुए वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत को एक मजबूत लीडर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।