प्रधानमंत्री ने किया नए PMO और केंद्रीय सचिवालय का नामकरण, 'सेवा तीर्थ' और 'कर्तव्य भवन' कहलाएगा
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बने 'सेवा तीर्थ' और 'कर्तव्य भवन' का अनावरण किया है। 'सेवा तीर्थ' में नए प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को आजादी के बाद पहली बार स्थानांतरित किया गया है। साथ ही, केंद्रीय सचिवालय को 'कर्तव्य भवन' नाम दिया है। शुक्रवार को साउथ ब्लॉक स्थित PMO में आखिरी कैबिनेट बैठक भी होगी। 'सेवा तीर्थ' के आगे संस्कृत में 'नागरिकदेवो भव' लिखा गया है, जिसका अर्थ 'नागरिक भगवान के तुल्य हैं।'
नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनेगा संग्रहालय
PMO अभी साउथ ब्लॉक में है और नॉर्थ ब्लॉक में पहले गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय थे। इन दोनों को अब कर्तव्य भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। पूरी तरह खाली होने के बाद साउथ और नॉर्थ ब्लॉक दोनों को एक सार्वजनिक संग्रहालय में बदल दिया जाएगा, जिसका नाम 'युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय' होगा। इसमें करीब 30,000 कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी और यह दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक होगा।