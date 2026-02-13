प्रधानमंत्री ने किया नए PMO और केंद्रीय सचिवालय का नामकरण, 'सेवा तीर्थ' और 'कर्तव्य भवन' कहलाएगा

दिल्ली - PM मोदी ने सेवा तीर्थ भवन का उद्घाटन किया !! pic.twitter.com/4pbaqsILz2

भवन

नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनेगा संग्रहालय

PMO अभी साउथ ब्लॉक में है और नॉर्थ ब्लॉक में पहले गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय थे। इन दोनों को अब कर्तव्य भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। पूरी तरह खाली होने के बाद साउथ और नॉर्थ ब्लॉक दोनों को एक सार्वजनिक संग्रहालय में बदल दिया जाएगा, जिसका नाम 'युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय' होगा। इसमें करीब 30,000 कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी और यह दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक होगा। आपने पूरा पढ़ लिया है